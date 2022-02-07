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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес прервал свою самую затяжную безголевую серию

07 Февраля 2022 • 00:43 Комментировать
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Луис Суарес забил в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу», хотя гол уругвайца не помог «Атлетико» избежать поражения. Этот гол прервал восьмиматчевую сухую серию Суареса в чемпионате - перед этим в последний раз он забивал 7 ноября 2021 года в ворота «Валенсии».

За все время выступлений в Европе столь неудачная серия у Суареса была лишь один раз - сразу же после того, как он отбыл дисквалификацию за инцидент на чемпионате мира 2014 года. Тогда Суарес также обходился без голов целых восемь матчей, причем один из них еще в составе «Ливерпуля», но 20 декабря 2014 года он, уже выступая за «Барселону», забил гол в ворота «Кордовы», «Барселона» выиграла 5:0, и серия прервалась.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Луис Суарес
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