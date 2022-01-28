«Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в аренде Обамеянга

Каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» заинтересованы в подписании нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга на правах аренды до конца сезона. На данный момент габонец отделён от остального состава «канониров» и тренируется индивидуально.

Отметим, что ранее «Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки из-за неоднократных дисциплинарных нарушений. Игрок недавно вернулся из расположения сборной Габона на Кубке Африки из-за проблем с сердцем, которые возникли в результате заболевания коронавирусом.

На данный момент на счету Обамеянга 4 гола и один ассист в чемпионате Англии.