По всей видимости, слухи об устной договоренности между «Барселоной» и агентом Мино Райолом все же оказались правдой. Все чаще в СМИ появляется информация, что нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн хотел бы летом присоединиться к каталонцам.

Например, на этот раз британское издание Daily Star опубликовало занимательное объяснения ситуации касательно задержки решения норвежца по своему будущему.

По предварительным данным, Холанн должен был сообщить о своих планах руководству дортмунденцев, но пока этого не сделал. Оказывается, он хочет подождать и увидеть, сумеет ли «Барселона» накопить 300 миллионов евро на его переход. В эту сумму входят средства на трансфер, агентские и зарплату форварда на несколько лет вперед.