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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн ждёт, пока «Барселона» накопит 300 миллионов евро на его переход слухи

30 Января 2022 • 22:16 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

По всей видимости, слухи об устной договоренности между «Барселоной» и агентом Мино Райолом все же оказались правдой. Все чаще в СМИ появляется информация, что нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн хотел бы летом присоединиться к каталонцам.

Например, на этот раз британское издание Daily Star опубликовало занимательное объяснения ситуации касательно задержки решения норвежца по своему будущему.

По предварительным данным, Холанн должен был сообщить о своих планах руководству дортмунденцев, но пока этого не сделал. Оказывается, он хочет подождать и увидеть, сумеет ли «Барселона» накопить 300 миллионов евро на его переход. В эту сумму входят средства на трансфер, агентские и зарплату форварда на несколько лет вперед.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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snk6565
30 Января 2022 в 22:30
Пока накопят, свин зарядит им пиццот))))
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