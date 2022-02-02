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Чемпионат Испании. Ла Лига

Из-за строптивости Дембеле перед Хави теперь стоит дилемма

02 Февраля 2022 • 01:49 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

«Барселона» не сумела избавиться от Усмана Дембеле и теперь очевидно, что француз останется там до конца сезона. В связи с этим перед Хави, главным тренером «блауграны», теперь стоит дилемма, сообщает Diario Sport. Он грозил Дембеле тем, что если он не продлит соглашение с «Барсой», то сядет в глубокий запас. И действительно, в этом сезоне Дембеле вышел на поле лишь в горстке матчей.

Но это неразумно с прагматичной точки зрения, куда рациональнее был бы следующий подход - раз уж игрок уходит, то лучше попробовать выжать из него максимум в оставшихся матчах. «Барселоне» еще есть за что сражаться, несмотря на вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании - ведь остаются еще Примера, а также Лига Европы, которая могла бы подсластить непростой сезон, особенно в свете того, что дотянуться до золота в Примере вряд ли удастся.

А значит, Лига Европы остается единственным шансом выиграть в этом сезоне трофей, и хотя бы за это нужно сражаться в полную силу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хави Усман Дембеле
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