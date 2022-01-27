Линекер верит, что Хави приведёт «Барселону» к успехам

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Гари Линекер верит в перспективы Хави у руля «блауграны». Он считает, что новый наставник команды обладает достаточной компетенцией и авторитетом, чтобы решать поставленные перед ним задачи.

- Хави - человек, который пользуется уважением в клубе, как среди игроков, так и среди фанов. У «Барсы» много интересной молодежи, которая готова перенимать его опыт. Хави обязательно сможет улучшить ситуацию в клубе, верю в это и желаю ему успехов, - считает Линекер, слова которого приводит El Mundo Deportivo.

Линекер выступал за «Барселону» с 1986 по 1989 год, но когда у руля команды встал Йохан Кройф, был вынужден покинуть клуб - манера игры Гари совершенно не соответствовала тому, что начинал строить великий голландец, заложивший принципы, по которым «Барса» живет и сегодня.