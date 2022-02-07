Обамеянг: «Это большая победа»

Пьер-Эмерик Обамеянг дебютировал в «Барселоне», он вышел на замену на последние полчаса матча и несколько раз сумел обострить игру. Габонский форвард очень рад своему дебюту и признался - футболку «Барселоны» надевал с чувством сильного волнения.

- Надеть эту футболку в первый раз - это сильное чувство! Мы отлично действовали как команда и добились большого успеха, - поделился в своем «Инстаграме» Обамеянг.

Благодаря успеху «Барселона» поднялась на четвертое место в турнирной таблице, поменявшись позициями с «Атлетико». При этом по потерянным очкам «Барселона» потенциально идет третьей, потеряв на одно очко меньше, чем «Бетис». Следующий матч для «Барселоны» также будет очень важным - это встреча с «Эспаньолом» 13 февраля.