Зимняя кадровая революция в «Барселоне»: Выход из кризиса близок

В зимнее трансферное окно «сине-гранатовые» предпринимали попытки избавиться от балласта – игроков, которые задрали платёжную ведомость клуба вверх, но не приносят пользу. Несмотря на многомиллионные долги, «Барселона» искала возможности для усиления. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило трансферную кампанию каталонцев.

Избавление от балласта: задача выполнена на одну треть

Задолго до начала трансферного окна «Барса» понимала, что нужно разгрузить ведомость за счёт продаж или аренд Усмана Дембеле, Самюэля Умтити и Филиппе Коутиньо. С последним ситуация разрешилась вполне неплохо. Четыре года назад каталонцы заплатили за бразильца «Ливерпулю» 135 млн евро. На тот момент его рыночная стоимость составляла 90 млн, а через несколько месяцев и вовсе выросла до космических 150 млн. Впрочем, Филиппе стал одним из главных трансферных разочарований «Барсы» в истории. Коутиньо отправился в аренду в «Астон Виллу» до завершения сезона. При этом бирмингемцы могут выкупить футболиста за 40 млн евро. Не так уж и много, учитывая то, что его трансферная стоимость упала до 18 млн. Ради возвращения в АПЛ Коутиньо даже согласился на понижение зарплаты на 65%. «Астон Вилла» всю зарплатную нагрузку взяла на себя, что стало главной победой «Барсы» этой зимой.

А вот ситуация с Умтити завершилась неожиданно. Всё указывало на то, что француз покинет Каталонию, но в итоге стороны продлили сотрудничество до 2026 года. Казалось бы, «сине-гранатовые» продолжают рыть себе яму, но условия новой сделки говорят об обратном. Самюэль согласился на понижение зарплаты, а на сэкономленные деньги «Барса» смогла зарегистрировать новичка Феррана Торреса. Вполне вероятно, Умтити покинет клуб до завершения контракта, но найти покупателей за адекватные деньги будет непросто, учитывая склонность футболиста к травмам. Самюэль постоянно находится в лазарете, и за каких-то три года его рыночная стоимость упала с 70 до 2 млн евро.

А вот кого каталонцы хотели выгнать и говорили об этом прямым текстом, так это другого француза – Усмана Дембеле. Ещё с прошлого лета футболист и его представители не шли ни на какие переговоры относительно продления контракта с урезанной зарплатой. Дембеле считает себя суперзвездой футбола, поэтому требовал от «Барселоны» соответствующей зарплаты. В какой-то момент клубу это надоело. Даже главный тренер Хави сказал Усману, чтобы тот искал новое рабочее место. Однако француз сидит на жирном контракте и переходить не хочет. «Барселона» не избавилась от Дембеле, но играть он, видимо, не будет. Хави не заинтересован в использовании игрока, поэтому тот летом уйдёт бесплатно. Полнейший провал «сине-гранатовых», учитывая то, что в 2017 году за него заплатили 140 млн евро.

С несколькими футболистами, которые не подходили по игровым причинам, «Барса» поступила следующим образом: досрочно прервала аренду Юсуфа Демира из «Рапида», отдала в аренду «Гранаде» Алекса Кольядо и «Галатасараю» – Иньяки Пенью.

«Барселона» улучшила атакующий потенциал

Первым новичком каталонцев стал Ферран Торрес. Хави был лично заинтересован в покупке испанца, так как тот может закрыть сразу три позиции в нападении. По словам главного тренера, Торрес умеет всё – забивать, удачно вести верховую борьбу и выполнять черновую работу. С первых матчей Ферран показал, что «сине-гранатовые» не промахнулись с трансфером. За Торреса пришлось заплатить «Манчестер Сити» 55 млн евро. В зимнее трансферное окно-2022 лишь за одного игрока в Европе заплатили больше – Душана Влаховича. Где у «Барсы» нашлись деньги на Феррана? Дело в том, что 55 млн клуб заплатит не сразу, а равными платежами в течение нескольких лет. Похоже, в перспективе Ферран Торрес может стать главным действующим лицом каталонцев в атаке.

Ещё один футболист из АПЛ, пополнивший ряды «Барсы», – Адама Траоре. Воспитанник каталонского клуба здорово проявил себе в «Вулверхэмптоне». Футболист невероятно техничен – в среднем за игру делает не менее пяти обводок, при этом процент успешности выше 70%. Адама Траоре полезен при игре в трёх центральных защитников. Под руководством Нуну Эшпириту Санту он играл либо правого вингбека, либо в линии атаки. Если же Адама Траоре сможет впечатлить Хави, тогда «Барселона» имеет право выкупа контракта за 30 млн. Отличная сделка, ведь за полгода главный тренер сможет понять, стоит ли рассчитывать на футболиста в дальнейшем. Это страхует «Барсу» от провала, как когда-то было с Коутиньо и Дембеле.

Последним новичком стал габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который изрядно потрепал нервы «Арсеналу». Изначально каталонцы планировали арендовать футболиста, но удалось провернуть полноценный трансфер. «Канониры» решили досрочно расторгнуть с габонцем контракт, поэтому Обамеянг приехал в статусе свободного агента, при этом пошёл на существенное снижение зарплаты. Обамеянг – талантливый, но проблемный игрок. Неоднократно габонец попадался на нарушении дисциплины. Вызывает сомнения и то, что Пьер-Эмерик не подходит под игровой стиль «Барселоны». Дело в том, что каталонцы привыкли играть первым номером и взламывать насыщенную оборону, тогда как ценность габонца в другом – его сильные стороны проявляются на контратаках, где есть свободное пространство.

Выводы

«Барселона» объективно оценивает свои проблемы и ищет выход из ситуации. Наивно было полагать, что всего за одно трансферное окно будут решены все задачи, но отъезд Коутиньо – это уже неплохо. Подписания Феррана Торраса и Адама Траоре порадовали. Эти парни существенно усилят атаку команды. При удачном стечении обстоятельств пользу принесёт и Обамеянг, но к данному футболисту стоит относиться настороженно. В целом «Барса» провела трансферную кампанию со знаком «плюс», и во второй части сезона Хави наконец-то сможет строить команду под себя и начнёт закладывать фундамент обновлённой команды.

Владислав АВРАМЕНКО