Хави просит фанов «Барселоны» прекратить освистывания Дембеле

Наставник «Барселоны» Хави обратился к поклонникам клуба с просьбой прекратить освистывать Усмана Дембеле. Не секрет, что у болельщиков клуба негативное отношение к французу, присутствие которого сильно путает все финансовые карты и не оправдывает себя с точки зрения КПД футболиста. Велика вероятность, что в конце сезона он уйдет. Но провожать его освистыванием досрочно не стоит, считает Хави.

- Я хочу, чтобы фаны поддерживали Дембеле. Они делали это в прошлом, это необходимо и сейчас. Я очень прошу, пожалуйста, прекратите освистывать Дембеле, - заявил Хави, слова которого приводит Football Espana.

В текущем сезоне Дембеле сыграл в шести матчах, не отметившись результативными действиями.