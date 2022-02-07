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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави просит фанов «Барселоны» прекратить освистывания Дембеле

07 Февраля 2022 • 00:14 Комментировать
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Наставник «Барселоны» Хави обратился к поклонникам клуба с просьбой прекратить освистывать Усмана Дембеле. Не секрет, что у болельщиков клуба негативное отношение к французу, присутствие которого сильно путает все финансовые карты и не оправдывает себя с точки зрения КПД футболиста. Велика вероятность, что в конце сезона он уйдет. Но провожать его освистыванием досрочно не стоит, считает Хави.

- Я хочу, чтобы фаны поддерживали Дембеле. Они делали это в прошлом, это необходимо и сейчас. Я очень прошу, пожалуйста, прекратите освистывать Дембеле, - заявил Хави, слова которого приводит Football Espana.

В текущем сезоне Дембеле сыграл в шести матчах, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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