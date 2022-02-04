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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг надеется, что «Барселона» найдёт решение для Дембеле

04 Февраля 2022 • 05:40 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
06.02 18:15

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне», где уже выступает его бывший партнер по дортмундской «Боруссии» - Усман Дембеле. Вместе они отлично выступали несколько лет тому назад в Бундеслиге и сейчас Обамеянг надеется, что эти времена много вернуть. Он очень высокого мнения о Дембеле.

- Я знаю Усмана, он - фантастический игрок и я хотел бы играть с ним. Я не могу ничего сказать более, кроме того, что надеюсь на положительное решение, - приводит слова Обамеянга Football Espana.

В сезоне 2016/2017 Обамеянг и Дембеле забили на двоих 37 голов в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле
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