Обамеянг надеется, что «Барселона» найдёт решение для Дембеле

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к «Барселоне», где уже выступает его бывший партнер по дортмундской «Боруссии» - Усман Дембеле. Вместе они отлично выступали несколько лет тому назад в Бундеслиге и сейчас Обамеянг надеется, что эти времена много вернуть. Он очень высокого мнения о Дембеле.

- Я знаю Усмана, он - фантастический игрок и я хотел бы играть с ним. Я не могу ничего сказать более, кроме того, что надеюсь на положительное решение, - приводит слова Обамеянга Football Espana.

В сезоне 2016/2017 Обамеянг и Дембеле забили на двоих 37 голов в Бундеслиге.