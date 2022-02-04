Летом у Альбы появится достойный напарник-конкурент

«Барселона» уже давно задумывалась о должной замене для Жорди Альбы, который уже не всегда способен выступать на привычном уровне, и порой проваливает матчи, как это было в случае с вылетом каталонского гранда из Кубка Испании, когда Альба насовершал ошибок в игре с «Атлетиком».

Но в следующем сезоне у «Барсы» появится еще один левый защитник, так как выступающий на этой позиции 18-летний Алехандро Бальде не вызывает 100-процентного доверия у Хави.

Кого именно пригласит клуб, Diario Sport не сообщает - но то, что позиция будет усилена, является уже принятым решением.