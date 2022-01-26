Тер Штеген не горит желанием переходить в «ПСЖ»

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» предлагает «ПСЖ» обмен голкиперами - Джанлуиджи Доннарумма мог бы присоединиться к «Барселоне», в то же время Марк-Андре тер Штеген проследовал бы в обратном направлении.

Однако, как уточняет репортер Sky Sports Флориан Плеттенберг, сам тер Штеген не в восторге от этого плана и не готов покинуть «Барселону». Более того, немец планирует остаться в клубе и на следующий сезон, хотя и следит за происходящим на трансферном рынке.

Его соглашение с «Барселоной» действует до 2025 года, и тер Штеген уже давно стал основным вратарем каталонского суперклуба и одним из немногих действующих лиц той команды, которая в 2015 году в последний раз привозила в Барселону самый престижный европейский кубковый трофей.