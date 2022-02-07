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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави нахваливает Траоре

07 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Полузащитник Адама Траоре вышел в стартовом составе на матч с «Атлетико» и весьма активно действовал на поле. Именно он снабдил голевой передачей Гави, который забил второй гол «Барселоны». Главный тренер Хави очень доволен игрой Траоре, который является воспитанником «Барселоны», но покинул ее несколько лет назад.

- Он повзрослел. Он знает, как располагаться, когда пасовать, и сегодня он удачно использовал свои возможности. Физически он просто зверь. Он нам очень поможет, это отличное приобретение. Сила, выносливость, техника, и, к тому же, хорошо обороняется, - заявил Хави, слова которого приводит Football Espana.

Доселе Траоре выступал за «Вулверхэмптон», сыграв в 20 матчах. В них он забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Адама Траоре
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