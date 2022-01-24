Дембеле прибыл на тренировку «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле прибыл в распоряжение своего клуба после того, как пропустил вчерашнюю тренировку из-за проблем с желудком. В прессе гуляли слухи о том, что руководство «сине-гранатовых» не поверило игроку. По их мнению, Дембеле выдумал свои проблемы со здоровьем.

Отметим, что ранее француз отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2022 года. Руководство «Барселоны», в свою очередь, заявило о намерении расстаться с футболистом до конца января.

Одним из главных претендентов на Дембеле является лондонский «Челси», который возглавляет Томас Тухель. С немецким специалистом Дембеле работал в дортмундской «Боруссии».