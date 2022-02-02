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Чемпионат Испании. Ла Лига

Болельщики «Барселоны» припоминают Обамеянгу, как он мечтал играть за «Реал»

02 Февраля 2022 • 22:13 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

Подписание нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга вызвало неоднозначную реакцию среди фанатской базы «Барселоны». Некоторые болельщики тут же начали вспоминать габонскому футболисту его высказывания, в которых он называл возможное выступление за «Реал» своей мечтой.

В частности, в социальных сетях сейчас активно распространяются некоторые цитаты 32-летнего игрока. Например, во время выступлений за «Боруссию» он сказал следующее: «Я покину Дортмунд только ради «Реала». Это моя главная цель, я даже не буду думать, если последует предложение».

«Я праздную свои голы в честь Уго Санчеса (прим. – легенда «Реала»). Я смотрел много видео с его игрой, когда был ребенком», - еще одна фраза Обамеянга, сказанная им в 2016 году. Также он однажды заявил, что пообещал своему дедушке когда-то перебраться в стан «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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