Болельщики «Барселоны» припоминают Обамеянгу, как он мечтал играть за «Реал»

Подписание нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга вызвало неоднозначную реакцию среди фанатской базы «Барселоны». Некоторые болельщики тут же начали вспоминать габонскому футболисту его высказывания, в которых он называл возможное выступление за «Реал» своей мечтой.

В частности, в социальных сетях сейчас активно распространяются некоторые цитаты 32-летнего игрока. Например, во время выступлений за «Боруссию» он сказал следующее: «Я покину Дортмунд только ради «Реала». Это моя главная цель, я даже не буду думать, если последует предложение».

«Я праздную свои голы в честь Уго Санчеса (прим. – легенда «Реала»). Я смотрел много видео с его игрой, когда был ребенком», - еще одна фраза Обамеянга, сказанная им в 2016 году. Также он однажды заявил, что пообещал своему дедушке когда-то перебраться в стан «сливочных».