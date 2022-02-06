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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» предлагает Фелипе новый контракт

06 Февраля 2022 • 09:18 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.30
Через 8 ч. 32 мин.

Мадридский «Атлетико» инициировал переговоры о продлении контракта с 32-летним бразильским защитником Фелипе. «Матрасники» предлагают ему новое соглашение до 2024 года, взамен нынешнего, истекающего предстоящим летом. Финансовые условия итальянский репортер Николо Скири, сообщивший о переговорах в своем «Твиттере», не уточняет.  

Фелипе Монтейро стал игроком мадридского «Атлетико» в 2019 году, перейдя туда из португальского «Порту». Ранее, до «Порту», он выступал только в бразильских клубах. На счету Фелипе - два матча в сборной Бразилии в 2018 году. В этом сезоне он сыграл в четырнадцати матчах чемпионата за «Атлетико», забив два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фелипе Монтейро
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