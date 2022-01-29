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В Испании сообщили, что «Ливерпуль» отправил предложение в «Атлетико» по трансферу нападающего слухи

29 Января 2022 • 00:09 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Несмотря на заявления представителей «Ливерпуля» об отсутствии намерений выходить на трансферный рынок зимой, в конце января клуб начал активную работу по усилению атакующей линии команды. На Туманный Альбион активно сватают вингера «Порту» Луиса Диаса, а испанские журналисты разузнали, что мерсисайдцам также интересен форвард «Атлетико» Матеус Кунья.

По информации газеты AS, «Ливерпуль» уже обратился к мадридцам с официальным предложением по переходу 22-летнего футболиста. Финансовые детали потенциальной сделки пока не раскрываются, но летом «матрасники» приобрели бразильца у «Герты» за 25 миллионов евро. Скорее всего, именно эту сумму местный гранд и запросит у потенциальных покупателей на игрока, который лишь трижды появлялся в основном составе команды в текущем сезоне.  

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Ливерпуль Атлетико Мадрид Матеус Кунья трансферы футбола - зима 2022
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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