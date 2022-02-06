Хави: «Сегодня была та «Барселона», которую все хотят видеть»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал конечный исход принципиальной встречи с «Атлетико», которая закончилась в пользу каталонцев – футболисты наконец-то сумели по-настоящему порадовать своих болельщиков, добыв яркую победу со счетом 4:2.

«Сегодня была та «Барселона», которую все хотят видеть. До 60-й минуты и удаления Дани Алвеса все было идеально. Также здорово, что сработали все наши схемы, и 3-4-3, и 3-5-2. Но, нельзя слишком рано страдать от самоуверенности. Это просто был хороший матч с действующим чемпионом. Останавливаться мы не собираемся», - цитирует испанского специалиста издание Marca.