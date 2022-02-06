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Хави: «Сегодня была та «Барселона», которую все хотят видеть»

06 Февраля 2022 • 21:15 Комментировать (1)
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал конечный исход принципиальной встречи с «Атлетико», которая закончилась в пользу каталонцев – футболисты наконец-то сумели по-настоящему порадовать своих болельщиков, добыв яркую победу со счетом 4:2.

«Сегодня была та «Барселона», которую все хотят видеть. До 60-й минуты и удаления Дани Алвеса все было идеально. Также здорово, что сработали все наши схемы, и 3-4-3, и 3-5-2. Но, нельзя слишком рано страдать от самоуверенности. Это просто был хороший матч с действующим чемпионом. Останавливаться мы не собираемся», - цитирует испанского специалиста издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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йося
06 Февраля 2022 в 21:28
игра изменилась значительно, впереди еще много работы
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окончен Валенсия 0:0 Реал Сосьедад 2.80 3.30 2.55
окончен Барселона 4:2 Атлетико М 2.30 3.40 3.30
Идет 73 минута Бетис 0:1 Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
07.02  23:00 Атлетик Б ... Эспаньол 0.00 0.00 0.00
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