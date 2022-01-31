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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тальяфико не перейдёт в «Барселону»

31 Января 2022 • 19:57 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико не перейдёт в «Барселону» в это трансферное окно. По сообщениям Фабрицио Романо, нидерландский клуб требует полноценный трансфер, в то время, как «Барселона» настаивает на аренде.

Отметим, что ранее в услугах Тальяфико был заинтересован также лондонский «Челси». В прессе не раз появлялись слухи о том, что сам игрок хочет присоединиться к «Барселоне» посреди сезона.

Напомним, что Тальяфико выступает за амстердамский «Аякс» с 2017 года. Главным достижением аргентинца в футболке клуба стал выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Николас Тальяфико
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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