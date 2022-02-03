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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Обамеянг выбрал номер в «Барселоне»

03 Февраля 2022 • 16:42 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

В среду «Барселона» объявила о переходе в свои ряды Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец заключил контракт до конца сезона 2024/2025 с клаузулой в 100 миллионов евро. Интересно, что по условиям трудовое соглашение может быть расторгнуто после завершения сезона 2022/2023.

В четверг «Барселона» представила Обамеянга. Габонскому нападающему вручили футболку с номером 25.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг на протяжении четырёх лет выступал за «Арсенал» и был капитаном команды, но при этом он покинул клуб со скандалом. В декабре Обамеянга отстраняли от игр по причине дисциплинарного нарушения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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