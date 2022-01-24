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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» очень близок к покупке защитника «Лилля» и ведёт переговоры по приобретению другого фулбека

24 Января 2022 • 15:41 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Мадридский «Атлетико» близок к приобретению защитника французского «Лилля» Рейнилду Мандавы. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «матрасники» уже полностью согласовали трансфер мавританца и ждут, когда футболист пройдёт медобследование в понедельник.

Но мадридский клуб не намерен на этом останавливаться: они также ведут переговоры с «Валенсией» по приобретению защитника Даниэля Васса. Фабрицио Романо сообщает, что стороны близки к соглашению и им осталось согласовать последние детали.

Отметим, что пресса ранее также связывала с переходом в «Атлетико» защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лилль Даниэль Васс
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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