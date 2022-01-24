«Атлетико» очень близок к покупке защитника «Лилля» и ведёт переговоры по приобретению другого фулбека

Мадридский «Атлетико» близок к приобретению защитника французского «Лилля» Рейнилду Мандавы. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «матрасники» уже полностью согласовали трансфер мавританца и ждут, когда футболист пройдёт медобследование в понедельник.

Но мадридский клуб не намерен на этом останавливаться: они также ведут переговоры с «Валенсией» по приобретению защитника Даниэля Васса. Фабрицио Романо сообщает, что стороны близки к соглашению и им осталось согласовать последние детали.

Отметим, что пресса ранее также связывала с переходом в «Атлетико» защитника «Челси» Маркоса Алонсо.