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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фелипе заразился коронавирусом, следующий соперник «Атлетико» - «Барселона»

27 Января 2022 • 16:19 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
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06.02 18:15

«Атлетико» посредством своего официального сайта сообщил о том, что защитник команды Фелипе сдал положительный тест на коронавирус. 32-летний футболист отправился на изоляцию, как прописано в медицинском протоколе.

Стоит сказать, что ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт в воскресенье, 6 февраля. Соперником команды Диего Симеоне будет «Барселона».

В сезоне 2021/2022 Фелипе провёл за «Атлетико» 20 матчей во всех соревнованиях. На счету бразильца два забитых гола и один результативный пас на партнёра.

Ранее положительный тест на COVID-19 сдал вратарь «Атлетико» Ян Облак.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фелипе
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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