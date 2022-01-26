Перелом в отношениях Дембеле и «Барселоны» - теперь футболист хочет остаться в клубе

Сага форварда Усмана Дембеле в «Барселоне» продолжается и, судя по последним сообщениям, продолжится - в ходе сегодняшней встречи Хави с агентами футболиста последние заверили наставника клуба, что их клиент полностью предан «Барселоне» и хочет остаться в ее составе.

Сейчас, как сообщает Diario Sport, переговоры продолжаются, агенты (Мусса Сиссоко и Марко Лихтштайнер) остаются в Барселоне до того, как будет найдено решение. Напомним, что контракт Дембеле истекает в конце этого сезона, он перебрался в клуб летом 2017 года, тогда считалось, что он сможет полноценно заменить Неймара.