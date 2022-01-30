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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» верит, что удастся найти новую команду для Дембеле до конца трансферного окна

30 Января 2022 • 20:31 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

«Барселона» продолжает активную работу над уходом вингера Усмана Дембеле из команды. Каталонцам необходимо расстаться с игроком, который отказался подписывать новый контракт, чтобы суметь оформить аренду нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» на данный момент ведут переговоры с некоторыми клубами. Ранее местная пресса писала об интересе к Дембеле со стороны английских грандов, а также «ПСЖ». Правда, у парижан в последний момент возникли сомнения по поводу подписания проблемного футболиста. Также Дембеле недавно отказался переходить в «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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