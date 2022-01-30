«Барселона» верит, что удастся найти новую команду для Дембеле до конца трансферного окна

«Барселона» продолжает активную работу над уходом вингера Усмана Дембеле из команды. Каталонцам необходимо расстаться с игроком, который отказался подписывать новый контракт, чтобы суметь оформить аренду нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

По информации издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» на данный момент ведут переговоры с некоторыми клубами. Ранее местная пресса писала об интересе к Дембеле со стороны английских грандов, а также «ПСЖ». Правда, у парижан в последний момент возникли сомнения по поводу подписания проблемного футболиста. Также Дембеле недавно отказался переходить в «Ньюкасл».