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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Предложение «Барселоны» не устроило Гави

06 Февраля 2022 • 14:59 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.30
Через 2 ч. 53 мин.

«Барселона» рассчитывает поскорее закрыть вопрос с новым контрактом для Гави. Впрочем, первое предложение каталонского клуба по новому трудовому соглашению не устроило 17-летнего полузащитника и его окружение. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Гави предпочитает остаться в «Барселоне». Полузащитник надеется, что клуб в процессе переговоров улучшит предложение.

За первую команду «Барселоны» Гави провёл во всех соревнованиях 25 матчей. На счету полузащитника один забитый гол и три результативных паса на партнёров.

В воскресенье, 6 февраля, «Барселона» проведёт домашний матч против «Атлетико». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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