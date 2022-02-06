​Предложение «Барселоны» не устроило Гави

«Барселона» рассчитывает поскорее закрыть вопрос с новым контрактом для Гави. Впрочем, первое предложение каталонского клуба по новому трудовому соглашению не устроило 17-летнего полузащитника и его окружение. Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Гави предпочитает остаться в «Барселоне». Полузащитник надеется, что клуб в процессе переговоров улучшит предложение.

За первую команду «Барселоны» Гави провёл во всех соревнованиях 25 матчей. На счету полузащитника один забитый гол и три результативных паса на партнёров.

В воскресенье, 6 февраля, «Барселона» проведёт домашний матч против «Атлетико». Не пропустите текстовую трансляцию.