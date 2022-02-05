​Фанаты оскорбляли Дембеле около базы «Барселоны»

Усман Дембеле не ушёл из «Барселоны» в январе, хотя клуб стремился продать его на фоне невозможности договориться о продлении контракта. В ближайшие месяцы Дембеле будет оставаться игроком «Барселоны», и в клубе решили снова допустить его к играм. Хави сказал, что в этой ситуации он руководствуется интересами команды, хотя и понимает, что фанаты настроены против игрока.

Болельщики «Барселоны» действительно злы на Дембеле. В субботу они выкрикивали оскорбления в адрес француза, когда автомобиль с Усманом приехал на базу незадолго до тренировки команды. Об этом сообщает Deportes Cuatro.

В воскресенье, 6 февраля, «Барселона» сыграет против «Атлетико».