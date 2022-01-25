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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию центрального защитника – все они могут прийти летом в качестве свободных агентов слухи

25 Января 2022 • 22:02 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

«Барселона» рассматривает сразу нескольких футболистов для усиления оборонительной линии команды. В шорт-лист каталонцев входят те защитники, у которых ближайшим летом истекает срок действия контракта с нынешними клубами.

Речь идет о представителях «Челси» Сезаре Аспиликуэте и Андреасе Кристенсене, а также о Никласе Зюле, защищающего цвета мюнхенской «Баварии». Однако, как свидетельствует издание El Nacional, немец отклонил первое предложение «Барселоны».

Что касается игроков «Челси», то испанская пресса недавно писала о прогрессе в переговорах с Аспиликуэтой, а вот Кристенсен до сих пор раздумывает надо своим будущим.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сезар Аспиликуэта Никлас Зюле Андреас Кристенсен
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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