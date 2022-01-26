«Да начнётся игра»: Брайтвайт прокомментировал свое восстановление от травмы

Около двух недель назад нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт начал индивидуальные занятия после процесса восстановления от операции на колене, которое футболист повредил в сентябре.

Сейчас же датчанин приступил к полноценным общекомандным тренировкам, а в своем «Твиттере» он прокомментировал проведенный в лазарете период. «Это был долгий и тяжелый путь, мне пришлось тяжело работать, чтобы вернуться. Я счастлив, что это закончилось. Да начнется игра», - написал Брайтвайт.

Напомним, что перед травмой в стартовых трех турах чемпионата Испании игрок взял на себя роль лидера «Барселоны», записав на свой счет два гола и один ассист.