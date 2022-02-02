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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мы не включили сумму выкупа в сделку по Траоре»

02 Февраля 2022 • 17:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
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06.02 18:15

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что его клуб не стал включать сумму выкупа в арендное соглашение по полузащитнику Адама Траоре. Тем не менее, на своей недавней пресс-конференции Лапорта заявил, что до конца сезона клуб постарается это исправить.

«Сейчас в нашем соглашении с «Вулверхэмптоном» нет опции выкупа, но мы собираемся взять за этот вопрос в скором времени», – цитирует Лапорта итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее Траоре активно связывали с переходом в лондонский «Тоттенхэм», однако в конечном итоге игрок оказался в «Барселоне». Сам Адама является воспитанником каталонского клуба.

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Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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