Лапорта: «Мы не включили сумму выкупа в сделку по Траоре»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что его клуб не стал включать сумму выкупа в арендное соглашение по полузащитнику Адама Траоре. Тем не менее, на своей недавней пресс-конференции Лапорта заявил, что до конца сезона клуб постарается это исправить.

«Сейчас в нашем соглашении с «Вулверхэмптоном» нет опции выкупа, но мы собираемся взять за этот вопрос в скором времени», – цитирует Лапорта итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее Траоре активно связывали с переходом в лондонский «Тоттенхэм», однако в конечном итоге игрок оказался в «Барселоне». Сам Адама является воспитанником каталонского клуба.