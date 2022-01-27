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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» попросила агента Дембеле провести переговоры с заинтересованными клубами

27 Января 2022 • 15:53 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Каталонская «Барселона» не оставляет попыток избавиться от своего полузащитника Усмана Дембеле до конца зимнего трансферного окна. Согласно Cadena SER, «сине-гранатовые» попросили агента футболиста в ближайшее время провести переговоры с заинтересованными клубами.

Отметим, что ранее Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает летом 2022 года. Футболист при этом не хочет покидать команду этой зимой, так как в таком случае не получит деньги по оставшемуся контракту.

Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны лондонского «Челси» и французского «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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