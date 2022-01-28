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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет избавиться 4 игроков до конца трансферного окна

28 Января 2022 • 14:55 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Каталонская «Барселона» намерена избавиться сразу от нескольких футболистов до конца зимнего трансферного окна. Речь идёт об Оскаре Мингесе, Рики Пуче, Иньяки Пенье, и, конечно же, Усмане Дембеле, чей контракт с клубом истекает уже ближайшим летом.

По информации Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави уже заявил этим футболистам, что они не входят в его планы на будущее. В последние дни трансферного окна клуб будет активно работать над тем, чтобы найти этим игрокам потенциальных покупателей.

Отметим, что ранее Усмана Дембеле связывали с переходом в «ПСЖ» и лондонский «Челси», где француз может воссоединиться со своим бывшим тренером Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньяки Пенья Усман Дембеле Рики Пуч Оскар Мингеса
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
pol-black
28 Января 2022 в 15:13
Пуч мог бы пользу команде приносить. с его выходом игра в центре оживлялась.
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