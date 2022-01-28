«Барселона» хочет избавиться 4 игроков до конца трансферного окна

Каталонская «Барселона» намерена избавиться сразу от нескольких футболистов до конца зимнего трансферного окна. Речь идёт об Оскаре Мингесе, Рики Пуче, Иньяки Пенье, и, конечно же, Усмане Дембеле, чей контракт с клубом истекает уже ближайшим летом.

По информации Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави уже заявил этим футболистам, что они не входят в его планы на будущее. В последние дни трансферного окна клуб будет активно работать над тем, чтобы найти этим игрокам потенциальных покупателей.

Отметим, что ранее Усмана Дембеле связывали с переходом в «ПСЖ» и лондонский «Челси», где француз может воссоединиться со своим бывшим тренером Томасом Тухелем.