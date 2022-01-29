На днях появилась информация, что представители «Барселоны» и агент нападающего Альваро Мораты запланировали еще одну встречу с боссами «Атлетико», чтобы обсудить возможный переход. Но, вторая попытка также не увенчалась успехом для каталонцев.

По информации местной газеты AS, «матрасники» снова отказались отдавать своего форварда в стан прямого конкурента. «Атлетико» был готов начать переговоры только при условии, что «сине-гранатовые» предложат деньги за полноценный мгновенный трансфер, а не за аренду.

Также свою роль сыграл «Ювентус», где Мората сейчас выступает на правах арендного соглашения. Его уход заблокировал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.