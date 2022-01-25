Мората и Тальяфико – главные цели «Барселоны» на это трансферное окно

Главный тренер «Барселоны» Хави просит у руководства клуба приобрести ему в зимнее трансферное окно нападающего «Ювентуса» Альваро Морату и защитника «Аякса» Николаса Тальяфико.

Хави хочет видеть Морату из-за того, что не видит Люка де Йонга основным нападающим команды. Также бывший капитан «Барселоны» обосновывает свою просьбу травмой Ансу Фати.

Напомним, что ранее было известно о желании Тальяфико как можно скорее присоединиться к «Барселоне». Что касается Мораты, то его трансфер будет невозможен до тех пор, пока туринцы не найдут ему потенциальную замену. Плюс ко всему, ситуацию усложняет травма Федерико Кьезы.