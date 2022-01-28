Траоре прибыл на медосмотр в «Барселоне»

Воспитанник «Барселоны» Адама Траоре близок к возвращению в родной клуб. Сегодня днём игрок прибыл на медицинское обследование, по завершению которого будет подписано арендное соглашение до конца сезона. Пока неизвестно, будет ли у каталонского клуба право выкупа.

Отметим, что ранее Траоре являлся главной трансферной целью лондонского «Тоттенхэма», чей тренер Антонио Конте видел в испанце усиление правого фланга обороны.

В этом сезоне Траоре смог отличиться одним голом в двадцати матчах чемпионата Англии. Ранее футболист также выступал за такие команды, как «Астон Вилла» и «Мидлсбро».