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Чемпионат Испании. Ла Лига

Траоре прибыл на медосмотр в «Барселоне»

28 Января 2022 • 16:57 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Воспитанник «Барселоны» Адама Траоре близок к возвращению в родной клуб. Сегодня днём игрок прибыл на медицинское обследование, по завершению которого будет подписано арендное соглашение до конца сезона. Пока неизвестно, будет ли у каталонского клуба право выкупа.

Отметим, что ранее Траоре являлся главной трансферной целью лондонского «Тоттенхэма», чей тренер Антонио Конте видел в испанце усиление правого фланга обороны.

В этом сезоне Траоре смог отличиться одним голом в двадцати матчах чемпионата Англии. Ранее футболист также выступал за такие команды, как «Астон Вилла» и «Мидлсбро».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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