Адама Траоре поблагодарил болельщиков за поддержку

Адама Траоре эффектно вернулся на «Камп Ноу» - он обострил игру «Барселоны» на правом фланге, откуда в основном и шла угроза для мадридского «Атлетико», который в итоге неудачно съездил в Каталонию, проиграв со счетом 2:4.Траоре выступал за «Барселону» в 2013 году, но затем угодил в запас и был продан при Луисе Энрике. Вернувшись, он показал, что может быть полезным клубу и поблагодарил болельщиков за высокую оценку его игры.

- Счастлив вернуться, получить удовольствие от победы и нахождения на «Камп Ноу». Спасибо всем за поддержку и любовь, - написал Траоре в «Инстаграме».

В прошедшем матче Траоре записал на свой счет голевую передачу - с его подачи Гави сравнял счет.