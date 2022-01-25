Дни полузащитника Френки де Йонга в «Барселоне» уже практически сочтены – руководство команды и тренерский штаб разочаровались в 24-летнем игроке, поэтому готовы распрощаться с ним в ближайшее время.

Как информирует британский таблоид The Sun со ссылкой на испанских журналистов, с каталонцами касательно трансфера футболиста уже связывался «Челси». Отмечается, что клуб АПЛ предлагал за голландца около 37 миллионов евро, что не устроило «сине-гранатовых».

«Барселона» намерена выручить за де Йонга не менее 55 миллионов евро – только в таком случае испанский гранд согласится отпустить хавбека до конца января.