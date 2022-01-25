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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» отклонила первое предложение «Челси» по Френки де Йонгу и просит поднять ставки слухи

25 Января 2022 • 22:41 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Дни полузащитника Френки де Йонга в «Барселоне» уже практически сочтены – руководство команды и тренерский штаб разочаровались в 24-летнем игроке, поэтому готовы распрощаться с ним в ближайшее время.

Как информирует британский таблоид The Sun со ссылкой на испанских журналистов, с каталонцами касательно трансфера футболиста уже связывался «Челси». Отмечается, что клуб АПЛ предлагал за голландца около 37 миллионов евро, что не устроило «сине-гранатовых».

«Барселона» намерена выручить за де Йонга не менее 55 миллионов евро – только в таком случае испанский гранд согласится отпустить хавбека до конца января.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг
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