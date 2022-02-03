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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ленгле угодил в лазарет «Барселоны»

03 Февраля 2022 • 15:59 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.25 3.50 3.20
06.02 18:15

«Барселона» сообщила о том, что защитник команды Клеман Ленгле оказался в списке травмированных футболистов. Тесты, которые были проведены в четверг утром, выявили у француза мышечную травму левого бедра. Точные сроки восстановления 26-летнего футболиста не называются.

В сезоне 2021/2022 Клеман Ленгле провёл за «Барселону» во всех турнирах 16 матчей. Защитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 6 февраля. Команда Хави сыграет против «Атлетико» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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