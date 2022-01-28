«Барселона» может продать Spotify права на «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» скоро может заполучить нового титульного спонсора. По сообщениям Catalunya Radio, им в скором времени может стать музыкальный сервис Spotify. Кроме того сообщается, что «Барселона» также может продать компании права на свой стадион.

Таким образом, в этом случае, название «Камп Ноу» может смениться на «Камп Ноу Spotify». Пока неизвестно, на какой срок каталонцы могут поменять название своего стадиона.

Также отмечается, что сумму сделки может составить около 60 миллионов евро. На данный момент «Камп Ноу», построенный в 1957 году, обладает вместительностью в 99 354 зрителя.