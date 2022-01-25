«Атлетико» начал переговоры по пролонгации Врсалько

Мадридский «Атлетико» начал активную работу по пролонгации истекающих контрактов у некоторых футболистов команды. Одним из таковых стал 30-летний защитник Шиме Врсалько.

По информации местного издания Marca, хорват сам проявил инициативу для старта переговоров. Он хотел бы остаться в составе «матрасников» еще не несколько сезонов.

Стоит уточнить, что в текущем розыгрыше Ла Лиги Врсалько редко получает игровую практику. Дело в том, что игрока постоянно мучают различного рода травмы. В общей сложности на его счету всего 14 поединков во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.