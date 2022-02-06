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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг и Траоре включены в заявку «Барсы» на матч с «Атлетико»

06 Февраля 2022 • 06:09 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.30
Через 11 ч. 36 мин.

И нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, и атакующий полузащитник Адама Траоре включены в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико», который станет центральным в очередном туре испанской Ла Лиги. При этом для Траоре это станет возвращением в команду, в которой он сыграл один матч в 2013 году.

А вот Обамеянг дебютирует, и не только в «Барселоне», а в испанском футболе в целом. Он присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента, ранее успев поиграть в Бундеслиге и английской Премьер-лиге - в составе дортмундской «Боруссии», и, соответственно, «Арсенала».

В заявке также вылечивший травму Гави и «отщепенец» Усман Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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