Обамеянг и Траоре включены в заявку «Барсы» на матч с «Атлетико»

И нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, и атакующий полузащитник Адама Траоре включены в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико», который станет центральным в очередном туре испанской Ла Лиги. При этом для Траоре это станет возвращением в команду, в которой он сыграл один матч в 2013 году.

А вот Обамеянг дебютирует, и не только в «Барселоне», а в испанском футболе в целом. Он присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента, ранее успев поиграть в Бундеслиге и английской Премьер-лиге - в составе дортмундской «Боруссии», и, соответственно, «Арсенала».

В заявке также вылечивший травму Гави и «отщепенец» Усман Дембеле.