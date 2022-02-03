«Барселона» намерена пригласить капитана «Валенсии»

«Барселона» в меру возможностей активно действует на трансферном рынке, хотя получается у каталонцев там далеко не все. Помимо игроков из других чемпионатов, скауты «сине-гранатовых» активно интересуются и тем, что происходит в Ла Лиге.

Одним из желаемых приобретений «Барсы» является капитан «Валенсии» защитник Хосе Гайя, несмотря на то, что тот желает продлить свой контракт с нынешним клубом. Если по каким-то причинам Гайя не сможет договориться со своим нынешним руководством, «Барселона» будет готова отреагировать на обстоятельства должным образом.

Если же Гайя останется в «Валенсии», то «Барселона» переключится на футболиста «Бенфики» Алекса Гримальди, сообщает Diario AS.