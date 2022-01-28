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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле всё-таки склоняется к немедленному уходу из «Барселоны»

28 Января 2022 • 03:51 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Происходящее вокруг Усмана Дембеле постепенно подходит к своему апогею - вскоре, с закрытием трансферного окна, ни у него, ни у «Барселоны» не останется поля для маневра.

Дембеле очень не хочет остаться на скамейке запасных, понимая, что в таком случае может пропустить и чемпионат мира, потому что Дидье Дешам вряд ли станет приглашать футболиста без текущей игровой практики. И потому футболист все-таки склоняется к уходу из «Барселоны», сообщает Cadena Ser. Куда он может податься прямо сейчас - вопрос открытый.

До «Барселоны» Дембеле выступал за «Ренн» и дортмундскую «Боруссию», в стан каталонцев он перебрался в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Января 2022 в 04:03
Очень хочется чтобы он поскорее свалил и где-нибудь сломал себе ноги ,эта обезьяна уже достала .
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