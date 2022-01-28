Дембеле всё-таки склоняется к немедленному уходу из «Барселоны»

Происходящее вокруг Усмана Дембеле постепенно подходит к своему апогею - вскоре, с закрытием трансферного окна, ни у него, ни у «Барселоны» не останется поля для маневра.

Дембеле очень не хочет остаться на скамейке запасных, понимая, что в таком случае может пропустить и чемпионат мира, потому что Дидье Дешам вряд ли станет приглашать футболиста без текущей игровой практики. И потому футболист все-таки склоняется к уходу из «Барселоны», сообщает Cadena Ser. Куда он может податься прямо сейчас - вопрос открытый.

До «Барселоны» Дембеле выступал за «Ренн» и дортмундскую «Боруссию», в стан каталонцев он перебрался в 2017 году.