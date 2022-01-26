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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эррера не хочет покидать «Атлетико»

26 Января 2022 • 00:16 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера не желает покидать мадридский «Атлетико», несмотря на то, что к нему проявляют интерес самые разные клубы. Среди них - «Рома» Жозе Моуринью, а также «Валенсия».

Ранее считалось, что Эррера вскоре покинет клуб, контракт с которым рассчитан до следующего лета, но в последнее время ситуация неожиданно изменилась, сообщает Marca. Эррера стал чаще попадать в состав, и теперь речь уже не идет о том, что он может покинуть клуб уже сейчас, зимой.

Более того, «Атлетико» может предложить мексиканцу новый контракт. В текущем сезоне он сыграл за «матрасников» в десяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эктор Эррера
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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