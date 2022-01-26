Эррера не хочет покидать «Атлетико»

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера не желает покидать мадридский «Атлетико», несмотря на то, что к нему проявляют интерес самые разные клубы. Среди них - «Рома» Жозе Моуринью, а также «Валенсия».

Ранее считалось, что Эррера вскоре покинет клуб, контракт с которым рассчитан до следующего лета, но в последнее время ситуация неожиданно изменилась, сообщает Marca. Эррера стал чаще попадать в состав, и теперь речь уже не идет о том, что он может покинуть клуб уже сейчас, зимой.

Более того, «Атлетико» может предложить мексиканцу новый контракт. В текущем сезоне он сыграл за «матрасников» в десяти матчах.