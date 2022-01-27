«Он заканчивает карьеру» - Рональд де Бур жёстко прошелся по Бускетсу

Бывший футболист «Барселоны» Рональд де Бур выступал там, когда Луи ван Гаал превращал команду во «второй «Аякс». Результаты подобных экспериментов были сомнительными, однако де Бур считает, что и сейчас Хави надо довериться пришедшему из «Аякса» Френки де Йонгу, а Бускетса отправить в отставку.

- То, что происходит в «Барселоне», может испортить карьеру де Йонгу. Потенциально он - один из лучших в мире, но я не вижу в нем большой радости от выступлений в «Барселоне». Есть Бускетс, который занимает его место на поле и выходит в стартовом составе. Френки больше подходит на эту роль, он умеет защищаться, он быстр, играет головой, покрывает свободные зоны.

Бускетс - отличный игрок, но он нуждается в страховке, у него могут возникать проблемы, которые мешают всей команде. Де Йонг, Гави, Педри, Нико - это будущее «Барселоны», а Бускетс заканчивает карьеру. Я уважаю его, но клубы порой совершают большую ошибку, когда держат немолодых по футбольным меркам игроком на позициях, которые надо доверить кому-то моложе и энергичнее, - приводит слова де Бура El Pais.

Рональд де Бур выступал в «Барселоне» в период с 1999 по 2000 год, в 33 матчах за клуб он забил всего лишь один гол.