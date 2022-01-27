Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он заканчивает карьеру» - Рональд де Бур жёстко прошелся по Бускетсу

27 Января 2022 • 06:13 Комментировать (3)
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Бывший футболист «Барселоны» Рональд де Бур выступал там, когда Луи ван Гаал превращал команду во «второй «Аякс». Результаты подобных экспериментов были сомнительными, однако де Бур считает, что и сейчас Хави надо довериться пришедшему из «Аякса» Френки де Йонгу, а Бускетса отправить в отставку.

- То, что происходит в «Барселоне», может испортить карьеру де Йонгу. Потенциально он - один из лучших в мире, но я не вижу в нем большой радости от выступлений в «Барселоне». Есть Бускетс, который занимает его место на поле и выходит в стартовом составе. Френки больше подходит на эту роль, он умеет защищаться, он быстр, играет головой, покрывает свободные зоны.

Бускетс - отличный игрок, но он нуждается в страховке, у него могут возникать проблемы, которые мешают всей команде. Де Йонг, Гави, Педри, Нико - это будущее «Барселоны», а Бускетс заканчивает карьеру. Я уважаю его, но клубы порой совершают большую ошибку, когда держат немолодых по футбольным меркам игроком на позициях, которые надо доверить кому-то моложе и энергичнее, - приводит слова де Бура El Pais.

Рональд де Бур выступал в «Барселоне» в период с 1999 по 2000 год, в 33 матчах за клуб он забил всего лишь один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Рональд Де Бур
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
pol-black
27 Января 2022 в 06:30
опорная зона больших скоростей не предусматривает. важно грамотно выбирать позицию и отдавать пас. пока что у Буси с этим порядок, хотя он и ошибается всё чаще. в мадриде Кроос тоже не из молодых, в Сити Фернандиньо отлично играл на этой позиции до последнего времени.
aegur
27 Января 2022 в 07:10
"хотя он и ошибается всё чаще"
прессинг,выжигание центра поля подразумевает не только грамотный выбор позиции-но и скорость-а её то уже нет((
Строили атаку под одного пенсионера...и достроились
Сейчас бум подстраивать среднюю линию под другого...прям бег по граблям))
San13
27 Января 2022 в 07:50
В моем сознании Буся это "стенка", и не потому что он непроходимый как стена, а потому что об него всю жизнь обыгрывались Хави с Иньестой. В этой роли он шикарен. Но я так думаю этого уже мало команде. Может я конечно и ошибаюсь, но пора ему завязывать потихоньку.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
06:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обзаведётся сразу двумя новыми крупными спонсорами в следующем сезоне 1
06:13 · Испания. Ла Лига
«Он заканчивает карьеру» - Рональд де Бур жёстко прошелся по Бускетсу 3
05:49 · Испания. Ла Лига
Появились интересные подробности совместного ужина Месси и некоторых игроков «Барселоны» 2
04:54 · Испания. Ла Лига
Мингеса может перебраться в «Бордо»
00:58 · Испания. Ла Лига
Родриго - о Модриче: «Он лучший из тех, с кем я играл» 1
00:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересовалась футболистом «Вулверхэмптона»
00:31 · Испания. Ла Лига
Линекер верит, что Хави приведёт «Барселону» к успехам
00:04 · Англия. Премьер-лига
Мончи - о Марсьяле: «Это была очень сложная операция»
26 Января
23:44 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» срочно вернул младшего сына Симеоне из аренды в «Сарагосе»
23:29 · Германия. Бундеслига
«Валенсия» сделала запрос по Мориба
22:54 · Испания. Ла Лига
Перелом в отношениях Дембеле и «Барселоны» - теперь футболист хочет остаться в клубе 1
22:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не хочет отпускать Нето, несмотря на его желание уйти из клуба
22:16 · Испания. Ла Лига
Иско может присоединиться к «Севилье», но только летом
22:13 · Испания. Ла Лига
Хави – агенту Дембеле: «Он играть не будет»
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договорился с «Валенсией» по Вассу
Все новости
Рекомендуем