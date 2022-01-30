Техдиректор «Вулверхэмптона» напутствовал перешедшего в «Барселону» Траоре

Адама Траоре вернулся в «Барселону», и техдиректор его прежнего клуба, «Вулверхэмптона», напутствовал 26-летнего футболиста. Траоре уже когда-то выступал за «Барселону», так что сейчас речь идет об его возвращении в клуб, в котором ему не нашлось места в период расцвета тройки Месси-Неймар-Суарес.

По словам технического директора Скотта Селларса, ничего удивительного в переходе Траоре нет - он, якобы, всегда стремился вернуться в «Барсу».

- Не секрет, что «Барселона» - это дорогой его сердцу клуб, а также город. Для него это исполнение мечты, ну а мы включили в контракт пункт, который позволит каталонцам выкупить его. Остается пожелать ему удачи и регулярных выступлений, он сможет показать все, на что способен, - уверен Селларс, слова которого приводит пресс-служба «Вулверхэмптона».