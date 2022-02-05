​Дембеле вернулся в заявку «Барселоны» перед игрой с «Атлетико»

Несколько недель назад «Барселона» объявила о намерении продать Усмана Дембеле в январе из-за нежелания игрока продлить контракт. Более того, француз был отстранён от игр команды. Дембеле в зимнее трансферное окно никуда не ушёл, и было непонятно, что ждёт игрока в оставшиеся полгода его контракта.

Ситуация прояснилась - «Барселона» всё же решила снова допустить Усмана Дембеле к играм. Фамилия француза присутствует в опубликованном списке игроков, которые готовятся к матчу с «Атлетико».

«Барселона» примет «Атлетико» в воскресенье, 6 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.