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«Барселона» окончательно отказалась от намерений по Тальяфико

31 Января 2022 • 08:23 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико не станет игроком «Барселоны» - по крайней мере, в ближайшее время. «Барселоне» и «Аяксу» не удалось найти формулу, которая устроила бы всех, а потому Тальяфико останется в Амстердаме. «Аякс» предлагал выкупить игрока, «Барса» была готова лишь на его аренду, также предлагался обмен, но этот вариант амстердамцев не устроил, сообщает издание Marca. Переговоры закрыты.

Ранее 29-летний аргентинец, помимо клубов у себя на родине, выступал также за «Мурсию», а в «Аяксе» появился в 2018 году. С 2017 года провел тридцать шесть матчей в футболке сборной Аргентины.

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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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