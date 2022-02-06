Гол, ассист, удаление: бенефис Дани Алвес позволил «Барселоне» разобраться с «Атлетико»

В центральном матче 23-го тура Ла Лиги сошлись «Барселона» и «Атлетико».

Чемпионат Испании с небольших каникул вернулся суперматчем. «Барселона» и «Атлетико» переживают не лучшие времена и сейчас ведут борьбу за четвёртое лигочемпионское место, которое до старта очного матча принадлежало «матрасникам», каталонцы отставали на один балл. Активная трансферная кампания «Барселоны» заставила внимательнее смотреть на выбор Хави в первом матче февраля.

Из новичков в старте не было только Обамеянга. Дани Алвес в обороне, Ферран Торрес и Адама Траоре появились впереди, поддержку им оказывали Педри и Гави. Симеоне не мог рассчитывать на травмированных Гризманна и Льоренте, зато в основе нашлось место паре форвардов Луис Суарес – Жоау Фелиш, в полузащите появился Родриге де Пауль, за которым летом охотился «Зенит».

Раскачки не было от слова совсем. Суарес разогнался на передачу Коке и с правого края прострелил в центр штрафной площади, откуда точно пробил Янник Карраско. Голевая передача у Луиса. На что ему через две минуты ответил Дани Алвес. Бразилец выполнил отличный перевод на противоположный край, а Альба блестящим ударом (рикошетом от штанги) с лёту упаковал мяч в ворота. 1:1 к десятой минуте игры.

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А к середине первого тайма «Барса» уже вела в счёте. Адама Траоре легко обыграл Эрмосо и навесил на линию вратарской, откуда Гави пробил в голову Врсалько, а через рикошет мяч уже оказался в сетке – 2:1. А перед самым перерывом гости получили и третий. Дани Алвес классно навесил со стандарта, а Жерар Пике пробил в перекладину. К отскоку приложился Торрес, но боковыми «Ножницами» лишь напугал Облака. Зато Араухо сориентировался и пробил под штангу – 3:1. Оборона «Атлетико» предпочитала смотреть футбол.

Со старта второго тайма «Барселона» принялась добивать соперника, случился максимально лирический эпизод – гол Дани Алвеса. Бразильский ветеран, прекрасно проведший этот матч, в касание завершил прострел Педри, просто расстреляв Яна Облака метров с 15. От разгрома «Атлетико» ушёл усилиями Луиса Суареса, явно заточившего зуб на «Барселону». После подачи от угла поля последовал суматошный удар Хименеса, опасности не представлявший, но Суарес изловчился подставить голову, отправив мяч в противоход голкиперу – 4:2.

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Но героем матча явно был Дани Алвес, смазавший свой бенефис грубым фолом. Вонзился шипами под колено Карраско бразилец и был удалён после просмотра повтора. На 20 минут «Барселона» осталась в меньшинстве. Правда, совсем не испытала проблем с удержанием победного счёта. Этот «Атлетико» не способен переламывать ход матча, перебарывать соперников, как раньше было при Симеоне. Интересно, почему так?