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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол, ассист, удаление: бенефис Дани Алвес позволил «Барселоне» разобраться с «Атлетико»

06 Февраля 2022 • 20:11 Комментировать (9)
Барселона
4:2
Атлетико М
окончен

В центральном матче 23-го тура Ла Лиги сошлись «Барселона» и «Атлетико».

Протокол игры  
Барселона 4:2Атлетико М
  8'Карраско Янник (0:1)
(1:1) Альба Жорди10'   
(2:1) Гави21'   
(3:1) Араухо Рональд43'   
(4:1) Алвес Даниэл49'   
  58'Суарес Луис (4:2)
Тер Штеген Марк-АндреАлвес Даниэл   69'Араухо РональдПике ХерардАльба Жорди   52'Де Йонг Френки   72'Бускетс СерхиоПедри  66' (Гонсалес Нико (  66') Траоре Адама  61' (Обамеянг Пьер-Эмерик (  61') Торрес ФерранГави  71' (Дест Серджино (  71')
Запасные: Де Йонг ЛюкДембеле УсманБрайтвайт МартинПуч РикардНето МурараМингеса ОскарАбдессамад ЭззалзулиЮтгла ФерранТенас Арнау
Облак ЯнВрсалько Шиме  46' (Васс Даниэль (  46'   90') Хименес ХосеСавич СтефанЭрмосо Марио  55' (Кунья Матеус (  55') Карраско ЯнникКоке Хорхе  76' (Эррера Эктор (  76'   90') Де Пауль РодригоЛемар Тома  55' (Мандава Рейнилду (  55') Фелиш Жоау  56' (Корреа Анхель (  56') Суарес Луис
Запасные: Лоди РенанЛекомт БенжаменФелипе Аугусто IV
06 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

Чемпионат Испании с небольших каникул вернулся суперматчем. «Барселона» и «Атлетико» переживают не лучшие времена и сейчас ведут борьбу за четвёртое лигочемпионское место, которое до старта очного матча принадлежало «матрасникам», каталонцы отставали на один балл. Активная трансферная кампания «Барселоны» заставила внимательнее смотреть на выбор Хави в первом матче февраля.

Из новичков в старте не было только Обамеянга. Дани Алвес в обороне, Ферран Торрес и Адама Траоре появились впереди, поддержку им оказывали Педри и Гави. Симеоне не мог рассчитывать на травмированных Гризманна и Льоренте, зато в основе нашлось место паре форвардов Луис Суарес – Жоау Фелиш, в полузащите появился Родриге де Пауль, за которым летом охотился «Зенит».

Раскачки не было от слова совсем. Суарес разогнался на передачу Коке и с правого края прострелил в центр штрафной площади, откуда точно пробил Янник Карраско. Голевая передача у Луиса. На что ему через две минуты ответил Дани Алвес. Бразилец выполнил отличный перевод на противоположный край, а Альба блестящим ударом (рикошетом от штанги) с лёту упаковал мяч в ворота. 1:1 к десятой минуте игры.

Embed from Getty Images

А к середине первого тайма «Барса» уже вела в счёте. Адама Траоре легко обыграл Эрмосо и навесил на линию вратарской, откуда Гави пробил в голову Врсалько, а через рикошет мяч уже оказался в сетке – 2:1. А перед самым перерывом гости получили и третий. Дани Алвес классно навесил со стандарта, а Жерар Пике пробил в перекладину. К отскоку приложился Торрес, но боковыми «Ножницами» лишь напугал Облака. Зато Араухо сориентировался и пробил под штангу – 3:1. Оборона «Атлетико» предпочитала смотреть футбол.

Со старта второго тайма «Барселона» принялась добивать соперника, случился максимально лирический эпизод – гол Дани Алвеса. Бразильский ветеран, прекрасно проведший этот матч, в касание завершил прострел Педри, просто расстреляв Яна Облака метров с 15. От разгрома «Атлетико» ушёл усилиями Луиса Суареса, явно заточившего зуб на «Барселону». После подачи от угла поля последовал суматошный удар Хименеса, опасности не представлявший, но Суарес изловчился подставить голову, отправив мяч в противоход голкиперу – 4:2.

Embed from Getty Images

Но героем матча явно был Дани Алвес, смазавший свой бенефис грубым фолом. Вонзился шипами под колено Карраско бразилец и был удалён после просмотра повтора. На 20 минут «Барселона» осталась в меньшинстве. Правда, совсем не испытала проблем с удержанием победного счёта. Этот «Атлетико» не способен переламывать ход матча, перебарывать соперников, как раньше было при Симеоне. Интересно, почему так?

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
779
06 Февраля 2022 в 20:25
Отличный, красивый первый тайм и тяжёлый, терпильный второй.
Новички задают тон. Почти весь актив прошлого года ушёл в тень. Траоре просто блистал где то полчаса.
Красивейший гол Альбы подарил кураж всей команде. Передачи Алвеса не дают забыть о "той" Барсе.
Торрес можно сказать отсутствовал.
Второй тайм мне не понятен. Это что, указание Хави отойти на номер 2 после четвёртого забитого? Почему так тотально отдали инициативу? Хорошо, что получилось сыграть так супер душно после 4-2 и Мадрид потерял все силы раньше нас. В общем второй тайм сбил эйфорию, хотя показал что у нас возможен вариант обороны без паники.
А так - очень важная победа над топовым соперником. Всех с победой!
aisin
06 Февраля 2022 в 20:25
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pol-black
06 Февраля 2022 в 20:24
Дани - велик! так в свои годы играть - это круто! и гол, и голевая, и удалиться успел! ну вот зачем он это сделал? второй тайм был более нервным. первый прошёл на УРА! новички - Адама и Оамеянг - выступили очень хорошо. первый голевой отметился и всячески старался в атаке, второй имел несколько очень хороших моментов. вся команда сыграла сегодня можно сказать отлично. да - с огрехами в обороне, но в остальном очень хорошо. во втором тайме решили покатать мяч, получили второй и удаление. но - справились!
Суарес доказал, что зря с ним расстались так рано. он ещё может.
отличная победа! давно такой игры не видели от Барсы. не времён Пепа, конечно, но очень хорошо. перерыв пошёл команде на пользу. может, сидящий на лавке Дембеле так действует )))
всех cules - с победой!
779
06 Февраля 2022 в 20:29
Привет, pol-black!
С победой!
До сих пор хочется дать в ухо тому, кому пришла мысль избавиться от Суареса. Очень многое посыпалось от этого.
Nashterator
06 Февраля 2022 в 20:19
Браво Барса
Vova52
06 Февраля 2022 в 20:18
Δο 4 gola prelest@ Barca , posle obosrannaya....Neujeli trudno ne passovat@ nazad i ne igrat@ pered svoimi vorotami i na vratarya ?????!!!!!! Adama krasavchik, tak derjat@,Dani molodec starichok ....
Pozdravlyau s dolgojdannoi pobedoi ...
Шарипов Тахир
06 Февраля 2022 в 20:15
Сегодня, может быть, переломный момент в этом сезоне у Барселоны. Говоря языком математики, производная по качеству игры Барселоны сменила знак с отрицательного значения на положительный. Второй тайм, конечно, подпортил слегка впечатление. Но видится что отныне игра будет только улучшаться. Всех Барсоманов с победой, Может быть, исторической победы, с которой пойдет процесс вссстановления былой Барселоны! Я бы даже сказал: УРА!!!!
pol-black
06 Февраля 2022 в 20:17
с победой! будем надеяться, что это - именно переломный момент к лучшему.
skywoker
06 Февраля 2022 в 20:13
ну с этим составом уже можно играть в лч
и в примере в топ 3
без титула и полуфиналов, но уже что то
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окончен Валенсия 0:0 Реал Сосьедад 2.80 3.30 2.55
окончен Барселона 4:2 Атлетико М 2.30 3.40 3.30
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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