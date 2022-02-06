Гол, ассист, удаление: бенефис Дани Алвес позволил «Барселоне» разобраться с «Атлетико»

В центральном матче 23-го тура Ла Лиги сошлись «Барселона» и «Атлетико».
|8'Карраско Янник (0:1)
|(1:1) Альба Жорди10'
|(2:1) Гави21'
|(3:1) Араухо Рональд43'
|(4:1) Алвес Даниэл49'
|58'Суарес Луис (4:2)
Чемпионат Испании с небольших каникул вернулся суперматчем. «Барселона» и «Атлетико» переживают не лучшие времена и сейчас ведут борьбу за четвёртое лигочемпионское место, которое до старта очного матча принадлежало «матрасникам», каталонцы отставали на один балл. Активная трансферная кампания «Барселоны» заставила внимательнее смотреть на выбор Хави в первом матче февраля.
Из новичков в старте не было только Обамеянга. Дани Алвес в обороне, Ферран Торрес и Адама Траоре появились впереди, поддержку им оказывали Педри и Гави. Симеоне не мог рассчитывать на травмированных Гризманна и Льоренте, зато в основе нашлось место паре форвардов Луис Суарес – Жоау Фелиш, в полузащите появился Родриге де Пауль, за которым летом охотился «Зенит».
Раскачки не было от слова совсем. Суарес разогнался на передачу Коке и с правого края прострелил в центр штрафной площади, откуда точно пробил Янник Карраско. Голевая передача у Луиса. На что ему через две минуты ответил Дани Алвес. Бразилец выполнил отличный перевод на противоположный край, а Альба блестящим ударом (рикошетом от штанги) с лёту упаковал мяч в ворота. 1:1 к десятой минуте игры.
А к середине первого тайма «Барса» уже вела в счёте. Адама Траоре легко обыграл Эрмосо и навесил на линию вратарской, откуда Гави пробил в голову Врсалько, а через рикошет мяч уже оказался в сетке – 2:1. А перед самым перерывом гости получили и третий. Дани Алвес классно навесил со стандарта, а Жерар Пике пробил в перекладину. К отскоку приложился Торрес, но боковыми «Ножницами» лишь напугал Облака. Зато Араухо сориентировался и пробил под штангу – 3:1. Оборона «Атлетико» предпочитала смотреть футбол.
Со старта второго тайма «Барселона» принялась добивать соперника, случился максимально лирический эпизод – гол Дани Алвеса. Бразильский ветеран, прекрасно проведший этот матч, в касание завершил прострел Педри, просто расстреляв Яна Облака метров с 15. От разгрома «Атлетико» ушёл усилиями Луиса Суареса, явно заточившего зуб на «Барселону». После подачи от угла поля последовал суматошный удар Хименеса, опасности не представлявший, но Суарес изловчился подставить голову, отправив мяч в противоход голкиперу – 4:2.
Но героем матча явно был Дани Алвес, смазавший свой бенефис грубым фолом. Вонзился шипами под колено Карраско бразилец и был удалён после просмотра повтора. На 20 минут «Барселона» осталась в меньшинстве. Правда, совсем не испытала проблем с удержанием победного счёта. Этот «Атлетико» не способен переламывать ход матча, перебарывать соперников, как раньше было при Симеоне. Интересно, почему так?
Новички задают тон. Почти весь актив прошлого года ушёл в тень. Траоре просто блистал где то полчаса.
Красивейший гол Альбы подарил кураж всей команде. Передачи Алвеса не дают забыть о "той" Барсе.
Торрес можно сказать отсутствовал.
Второй тайм мне не понятен. Это что, указание Хави отойти на номер 2 после четвёртого забитого? Почему так тотально отдали инициативу? Хорошо, что получилось сыграть так супер душно после 4-2 и Мадрид потерял все силы раньше нас. В общем второй тайм сбил эйфорию, хотя показал что у нас возможен вариант обороны без паники.
А так - очень важная победа над топовым соперником. Всех с победой!
Суарес доказал, что зря с ним расстались так рано. он ещё может.
отличная победа! давно такой игры не видели от Барсы. не времён Пепа, конечно, но очень хорошо. перерыв пошёл команде на пользу. может, сидящий на лавке Дембеле так действует )))
всех cules - с победой!
С победой!
До сих пор хочется дать в ухо тому, кому пришла мысль избавиться от Суареса. Очень многое посыпалось от этого.
Pozdravlyau s dolgojdannoi pobedoi ...
и в примере в топ 3
без титула и полуфиналов, но уже что то
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