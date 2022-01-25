Хави решил дать еще один шанс Десту

«Барселона» решила не продавать Серджино Деста - по крайней мере, сейчас. С приходом Хави у Деста начались проблемы, особенно в свете того, что это совпало с травмой американца.

Однако, как сообщает Football Espana, в итоге тренер «блауграны», который отмечает сегодня свой 42-й день рождения, решил оставить Деста в составе, по крайней мере, до конца сезона. Сам он также хочет остаться в «Барселоне», считая, что может быть полезным клубу.

Дест выступает за «Барселону» с 2020 года, ранее он защищал цвета «Аякса». В текущем сезоне он принял участие в тринадцати матчах за «блауграну», но результативными действиями не отметился.