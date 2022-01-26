«Атлетико» срочно вернул младшего сына Симеоне из аренды в «Сарагосе»

Джулиано Симеоне, сын наставника мадридского «Атлетико», возвращается в мадридский клуб. «Матрасники» срочно прервали его аренду в «Сарагосе», и это означает, что Симеоне входит в ближайшие планы своего отца, который столкнулся с очевидным игровым кризисом «Атлетико». Правда, пока что Джулиано будет играть в «Атлетико Б», который ведет борьбу за выход в испанскую Сегунду.

Младший из троих сыновей Симеоне родился в 2002 году, профессиональный контракт с «Атлетико» он подписал осенью 2020 года, сообщает Football Espana. «Атлетико» занимает в настоящий момент четвертое место в Ла Лиге, уступая «Бетису», но опережая «Барселону».