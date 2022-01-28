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Назван срок возвращения Фати на поле после очередной травмы

28 Января 2022 • 21:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати залечивает очередную травму - ее он получил 20 января в проигранном «Барселоной» кубковом матче против «Атлетика». Это уже не первая травма Фати за последнее время - он пропустил сперва почти год, затем вернулся, получил еще одну травму, снова выбыл из строя на пару месяцев и недавно снова вернулся на поле. Но и это возвращение оказалось коротким - травма приводящей мышцы вывела его из строя на два месяца.

Как сообщает Marca со ссылкой на окружение игрока, Фати надеется вернуться к «эль класико», он состоится 20 марта. Но это - самый оптимистичный сценарий, другой вариант - возвращение 3 апреля в игре против «Севильи», которая также является важным соперником для «Барсы».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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