Назван срок возвращения Фати на поле после очередной травмы

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати залечивает очередную травму - ее он получил 20 января в проигранном «Барселоной» кубковом матче против «Атлетика». Это уже не первая травма Фати за последнее время - он пропустил сперва почти год, затем вернулся, получил еще одну травму, снова выбыл из строя на пару месяцев и недавно снова вернулся на поле. Но и это возвращение оказалось коротким - травма приводящей мышцы вывела его из строя на два месяца.

Как сообщает Marca со ссылкой на окружение игрока, Фати надеется вернуться к «эль класико», он состоится 20 марта. Но это - самый оптимистичный сценарий, другой вариант - возвращение 3 апреля в игре против «Севильи», которая также является важным соперником для «Барсы».